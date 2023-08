Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 01 agosto 2023

A fine luglio Netflix ha rilasciato la seconda parte della terza stagione di The Witcher.

L'ultimo lotto di episodi ha sancito la fine del ciclo di Henry Cavill come Geralt, che verrà sostituito da Liam Hemsworth nella quarta stagione. I fan non hanno voluto perdere le ultime scene con il protagonista alle prese con feroci battaglie per difendere la principessa Cirilla di Cintra (Freya Allan). Le molte visualizzazioni hanno portato la serie TV di nuovo al primo posto della Top 10 del colosso dello streaming.

Secondo la sinossi ufficiale, "Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre".

Le prime tre stagioni di The Witcher sono disponibili su Netflix.

Fonte: Comic Book