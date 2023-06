The Witcher 4: Tomek Baginski parla del Geralt di Liam Hemsworth

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

La terza stagione di The Witcher è da oggi disponibile su Netflix con la sua prima parte, e sarà l'ultima stagione in cui vedremo Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia: con la quarta stagione sarà infatti Liam Hemsworth a ricoprire il ruolo del protagonista.

Come ci si potrebbe aspettare i fan della serie TV di Netflix non sono troppo entusiasti o ottimisti riguardo a questo cambiamento, e il gigante dello streaming ha una montagna da scalare - ovvero convincere i fan che lo spettacolo può vivere anche senza la sua amata star.

A tal fine, il produttore esecutivo Tomek Baginski ha stuzzicato i fan affermando che gli showrunner hanno un "piano molto, molto buono" per presentare il nuovo Geralt senza allontanarsi dalla tradizione della serie:

"Abbiamo un piano molto, molto buono per presentare il nostro nuovo Geralt e la nostra nuova visione di Geralt con Liam. Non approfondirò questo concetto perché sarebbe un enorme spoiler, ma è anche molto, molto vicino alle meta idee che sono profondamente radicati nei libri, specialmente nel quinto. È molto accurato, è molto vicino a ciò che è stato esposto nel materiale originale e penso che questo cambiamento sarà impeccabile. Ma allo stesso tempo sarà un nuovo Geralt, sarà un nuovo volto per questo personaggio e io penso che sarà anche molto, molto emozionante da vedere".

La serie TV è stata pesantemente criticata da molti fan per essersi allontanata troppo dal materiale originale, critica non tanto per la prima stagione, ma per la seconda.

Sfortunatamente per Hemsworth, potrebbe aver accettato un lavoro impossibile in uno spettacolo che potrebbe benissimo essere in via di conclusione - non contando il fatto che l'attore non ha molta familiarità con i libri. Inoltre, per un progetto che attualmente ha perso credibilità con i suoi fan, questo potrebbe essere un clamoroso downgrade.

Fonte: Comic Book