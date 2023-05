Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

La prossima stagione di The Witcher non solo presenta numerosi pericoli per i protagonisti, ma segna anche l'ultima volta che vedremo Henry Cavill nei panni dello strigo. "Era giunto il momento per lui di voltare pagina", ha affermato la showrunner della serie TV Lauren Schmidt Hissrich, riconoscendo che la notizia è stata difficile da accettare. "Credo che tutti noi l'abbiamo pianto a modo nostro".

Ma Hissrich ha mai pensato di interrompere lo spettacolo con l'addio di Cavill?

"Avevamo la possibilità di terminare la serie con l'uscita di Geralt, ma non era qualcosa che eravamo pronti a fare. Ci sono ancora troppe storie da raccontare. Inoltre, se sostituissimo Geralt con un altro Witcher ci allontaneremmo completamente dai libri, e non credo che sia quello che nessuno di noi desidera".

Con Hissrich attualmente a Londra al lavoro sulla quarta stagione, il nuovo Geralt è già stato scelto: sarà Liam Hemsworth, la star di Hunger Games:

"Siamo tutti entusiasti dell'arrivo di Liam. Ora ha un'eredità importante sulle sue spalle, ma porta con sé molta energia ed entusiasmo. È un nuovo capitolo per noi. Ci sono molti sentimenti coinvolti ma, alla fine, amiamo quello che stiamo facendo. Quindi, andremo avanti".

La prima parte della terza stagione di The Witcher arriverà su Netflix il 29 giugno, mentre la seconda sarà disponibile dal 27 luglio.