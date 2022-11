Perché Henry Cavill non sarà in The Witcher 4? Le Ultime Notizie

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Dopo il recente annuncio, un nuovo rapporto sembra indicare il perché Henry Cavill lascerà The Witcher.

Essendo stato il suo primo ruolo importante dopo aver lasciato l'Universo DC come Superman, l'interpretazione di Cavill nei panni di Geralt di Rivia si è rivelato un adattamento molto apprezzato, anche se la trama ha ricevuto alcune recensioni contrastanti. L'attore si è distinto per essere un grande fan sia dei romanzi originali che dei videogiochi di The Witcher, esprimendo spesso il suo desiderio di rendere il progetto il più fedele possibile al materiale originale. L'attore inglese ha fatto notizia con il suo annuncio che la terza stagione della serie TV di Netflix sarebbe stata la sua ultima apparizione nel personaggio, e sembra che il pubblico possa ora avere ulteriori informazioni sulla sua decisione.

Secondo un nuovo rapporto, Cavill ha imputato la sua scelta al suo fitto programma e al fatto che la produzione dello show è troppo impegnativa. Alcune fonti hanno anche riferito che l'interprete di Geralt ha firmato un accordo a breve termine esclusivamente per chiudere il suo lavoro in The Witcher con la stagione 3.

Al momento, però, Cavill non ha offerto una sua spiegazione ufficiale.

Inoltre, fin dalla premiere dello spettacolo sono circolate molte voci secondo cui Henry Cavill avrebbe incontrato una serie di divergenze creative, in particolare per le differenze dal materiale originale - a cui voleva rimanere fedele a tutti i costi. Sebbene non abbia criticato apertamente la scrittura dello show, in precedenza l'attore ha indicato di aver spinto molto per una rappresentazione fedele del libro, mentre l'ex scrittore Beau DeMayo ha recentemente rivelato che molti scrittori della serie TV "non apprezzavano così tanto i libri e i giochi" - affermazione che potrebbe confermare la veridicità di questi rapporti.

Indipendentemente dalle varie motivazioni, il pubblico non vede l'ora di rivedere Cavill nei panni di Geralt con la terza stagione di The Witcher, il cui debutto è previsto su Netflix nel 2023.

Fonte: Screen Rant