Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Come parte dell'evento TUDUM di Netflix, The Witcher non poteva mancare: la piattaforma ha infatti annunciato che la terza stagione della serie TV debutterà la prossima estate. Durante l'evento è stato anche rilasciato un poster - anche se pone più domande che risposte.

"Mentre monarchi, maghi e bestie del continente competono per catturarla, Geralt porta Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita contro coloro che minacciano di distruggerla", recita la descrizione ufficiale. "Affidata dell'addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in pericolo o rischiare di perdersi per sempre".

Nel frattempo sono state annunciate alcune nuove aggiunte al cast: al fianco di Henry Cavill reciteranno infatti Ryan Hayes come Artaud Terranova, un mago che ha partecipato al colpo di stato di Thanedd, Michalina Olszanska nei panni di una maga, Kate Winter nel ruolo di Putney e Martyn Ellis sarà Barker.