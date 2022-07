The Witcher 3: Nuove Aggiunte al Cast della Stagione Inedita

Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 51 minuti fa

Con la terza stagione di The Witcher, le cui riprese sono ancora in corso, la serie sembra aver incrementato ulteriormente il suo cast con nuovi personaggi e talenti. Le recenti aggiunte ammontano a un numero di sei interpreti.

Secondo quanto riferito, oltre alla notizia dell'introduzione degli attori e delle attrici, abbiamo anche qualche vaga informazione sui personaggi che interpreteranno: Ryan Hayes avrà il ruolo di Artaud Terranova, un mago che ha partecipato al colpo di stato di Thanedd, Michalina Olszanska sarà una maga, Kate Winter vestirà i panni di Putney, Martyn Ellis sarà Barker. I ruoli di Harvey Quinn e Poppy Almond sono invece al momento sconosciuti, ma forse interpreteranno altri due maghi;

Per il momento non si hanno notizie sulla data di uscita della terza stagione di The Witcher, che non sarà rilasciata prima del 2023.

Le prime due stagioni invece sono disponibili su Netflix.

Fonte: Comic Book