Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 20 luglio 2023

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Tra draghi, maghi, elfi, nani e guerrieri mutanti, il mondo magico di battaglie epiche di The Witcher in poco tempo ha conquistato gli utenti di Netflix, facendone uno dei programmi più amati del colosso dello streaming. I primi cinque episodi della terza stagione sono stati rilasciati il 29 giugno. L'attesa ora è tutta rivolta al secondo volume.

Trama e cast

Sono molte le situazioni che il prossimo capitolo dovrà concludere, come il magico giro di valzer di Vilgefortz (Mahesh Jadu), Dijkstra (Graham McTavish) e chissà quanti altri stregoni tramano un colpo di stato. Grazie al lavoro investigativo di Geralt (Henry Cavill) e Yennefer (Anya Chalotra), sappiamo che non era Stregobor (Lars Mikkelsen), ma Vilgefortz che ha giocato con i portali e controllato mentalmente le ragazze mezzelfe, cercando di convincerle che in realtà sono Cirilla.

La sicurezza di Ciri (Freya Allan) non durerà a lungo, infatti c’è l’ardente mago Rience (Chris Fulton), che lavora anche per conto di Vilgefortz, così come Cahir (Eamon Farren) e gli elfi, che si sono alleati nella ricerca della piccola principessa. Cahir e il suo imperatore Emhyr (Bart Edwards), segretamente il padre di Ciri, la rivogliono sul trono di Cintra. Gli elfi credono che sarà la ragazza a portarli fuori dal regno degli umani per tornare alla loro legittima casa.

L'ultimo grande punto della trama sarà la Caccia Selvaggia. Le apparizioni spettrali in sella a cavalli scheletrici, che hanno cercato di catturare Ciri, sono in realtà elfi di un’altra sfera, la cui magia garantisce loro la capacità di viaggiare attraverso i mondi usando i propri portali. Il loro regno elfico si basa sul lavoro degli schiavi raccolti da altre sfere da un gruppo di cavalieri conosciuti come i Cavalieri Rossi, che appaiono nel regno del Witcher come cavalieri spettrali con mantelli scuri, noti per allontanare gli sfortunati che vengono toccati da loro. Ciri li attira per il suo sangue antico.

Nella scena finale del quinto episodio, Geralt sente un trambusto che sembra un combattimento. Si avvicina per indagare prima di essere fermato da Dijkstra (Graham McTavish), che tiene Geralt sotto la minaccia di un coltello.

Secondo la sinossi ufficiale, "Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre".

Il resto del cast è formato da:

Joey Batey (Ranuncolo);

(Ranuncolo); MyAnna Buring (Tissaia);

(Tissaia); Royce Pierreso (Istredd);

(Istredd); Anna Shaffer (Triss Merigold);

(Triss Merigold); Tom Canton (Filavandrel);

(Filavandrel); Bart Edwards (Nilfgaard);

(Nilfgaard); Jodhi May (Regina Calanthe);

(Regina Calanthe); Mimi Ndiweni (Fringilla);

(Fringilla); Mecia Simson (Francesca);

(Francesca); Cassie Clare (Philippa);

(Philippa); Wilson Mbomio (Dara);

(Dara); Robbie Amell (Gallatin);

(Gallatin); Meng'Er Zhang (Milva);

(Milva); Hugh Skinner (Principe Radovid);

(Principe Radovid); Christelle Elwin (Mistle).

Produzione e curiosità

La showrunner e produttrice esecutiva è Lauren Schmidt Hissrich, alla regia Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun, mentre la sceneggiatura è opera di Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Tania Lotia e Matthew D’Ambrosio.

La serie TV è stata girata tra Inghilterra, Italia, Galles, Croazia, Slovenia e Marocco, ed è prodotta da Tera Vale Ragan, Veselin Karadjov e Sasha Harris. I produttori esecutivi risultano Steve Gaub, Matt O’Toole, Mike Ostrowski e Javier Grillo-Marxuach.

Con il nuovo ciclo di episodi Geralt di Rivia riafferma la sua centralità come personaggio, anche per mezzo della sua fisicità, evidente nelle scene di scontri affrontate sempre con prestanza e preparazione da Henry Cavill. L'attore britannico - che ha abbandonato il progetto per divergenze con la produzione - è pronto a cedere il suo posto a Liam Hemsworth, che sarà al centro della quarta stagione e della quinta, annunciata sul piccolo schermo non prima del 2025.

Adattamento della saga di libri dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, lo show è uno di quei titoli che, col tempo, ha offerto progressi positivi sia in termini di scrittura della trama e dei personaggi, che in termini di realizzazione ed effetti visivi. Le recenti avventure sono più aderenti ai fatti narrati nei libri che a quelli mostrati nel videogioco di successo. Con un'estetica rinnovata e una descrizione dei protagonisti che avvicina il prodotto ai classici del suo genere, questa terza stagione prende le mosse dal secondo romanzo di Sapkowski, Il Tempo della Guerra.

Episodi e data di uscita

La terza stagione di The Witcher si compone in totale di 8 episodi, ciascuno della durata di circa 60 minuti. I 3 episodi conclusivi verranno rilasciati il 29 luglio, e ne sono stati annunciati i titoli: