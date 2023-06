Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

“La neutralità non ti regalerà una statua, ma ti farà certamente sopravvivere”.

Il mondo di The Witcher è destinato ad espandersi, continuando a narrare le sue avventure. Dopo lo spin-off The Witcher: Blood Origin e il lungometraggio animato The Witcher: Nightmare of the Wolf, la terza stagione della serie fantasy è pronta a debuttare su Netflix.

Trama e Cast

La storia subirà un'accelerazione degli eventi. Il tempo della neutralità è finito e tutti gli intrighi sembrano prossimi dall'esser svelati. Le avventure si intensificano e soprattutto per Geralt di Rivia (Henry Cavill) la posta in gioco si alza. Lo strigo ha il compito di proteggere Ciri (Freya Allan), le cui facoltà magiche sembrano legate al destino di tutta l'umanità, così la principessa viene condotta nella fortezza di Aretuza dove, con l'aiuto di Yennefer (Anya Chalotra), s'impegna a crescere nel combattimento alimentando i suoi poteri. Il desiderio della principessa di Cintra è diventare una vera witcher.

Secondo la sinossi ufficiale, "Mentre monarchi, maghi e bestie del continente competono per catturarla, Geralt nasconde Ciri (Freya Allan), determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita contro coloro che minacciano di distruggerla. Affidata all'addestramento magico di Ciri, Yennefer (Anya Chalotra) li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove sperano di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere atterrati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre".

Il resto del cast è formato da:

Joey Batey (Ranuncolo);

(Ranuncolo); MyAnna Buring (Tissaia);

(Tissaia); Royce Pierreso (Istredd);

(Istredd); Eamon Farren (Cahir);

(Cahir); Royce Pierreson (Istredd);

(Istredd); Anna Shaffer (Triss Merigold);

(Triss Merigold); Mahesh Jadu (Vilgefortz);

(Vilgefortz); Lars Mikkelsen (Stregobor);

(Stregobor); Tom Canton (Filavandrel);

(Filavandrel); Graham McTavish (Dijkstra);

(Dijkstra); Bart Edwards (Nilfgaard);

(Nilfgaard); Jodhi May (Regina Calanthe);

(Regina Calanthe); Mimi Ndiweni (Fringilla);

(Fringilla); Mecia Simson (Francesca);

(Francesca); Cassie Clare (Philippa);

(Philippa); Wilson Mbomio (Dara);

(Dara); Robbie Amell (Gallatin);

(Gallatin); Meng'Er Zhang (Milva);

(Milva); Hugh Skinner (Principe Radovid);

(Principe Radovid); Christelle Elwin (Mistle).

Gallatin è il capo dell'esercito della guerriglia Scoia'tael, che combatte per Nilfgaard; fedele al suo popolo, finirà per scontrarsi con Francesca su chi merita il potere. Milva è una cacciatrice abile con l’arco, adottata dalle driadi della foresta di Brokilon. Il principe Radovid è il fratello minore di Re Vizimir, mentre Mistle è un componente dei The Rats.

Produzione, approfondimenti e curiosità

Lo spettacolo è creato e prodotto da Lauren Schmidt Hissrich e vede in veste di produttori esecutivi Tomek Baginski, Jason F. Brown e Sean Daniel.

Dietro la macchina da presa lavorano Stephen Surjik e Loni Peristere, mentre nella stanza degli sceneggiatori sono presenti Haily Hall, Mike Ostrowski, Matthew D’Ambrosio, Clare Higgins e Rae Benjamin. Lo scenografo e la costumista sono rispettivamente Andrew Laws e Lucinda Wright.

La Saga di Geralt di Rivia - scritta da Andrzej Sapkowski - è composta da sei romanzi e due raccolte di racconti, pubblicati tra il 1990 e il 1999, e nel 2013. Nella prima stagione i primi cinque episodi sono tratti dal primo, terzo, quarto, quinto e sesto racconto del primo volume, Il guardiano degli innocenti. In aggiunta, il quarto episodio, così come il sesto, settimo e ottavo.

Nella terza stagione viene preso in considerazione il secondo romanzo, Il tempo della guerra.

Il nuovo capitolo vedrà l’ultima apparizione di Henry Cavill (I Tudors), che sarà infatti sostituito nella quarta stagione da Liam Hemsworth (Hunger Games):

"Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno di mostri e avventure ma, ahimè, deporrò il mio medaglione e le spade per la quarta stagione. Al mio posto sarà il fantastico Liam Hemsworth a indossare il mantello del Lupo Bianco. Come con i grandi personaggi letterari, cedo il testimone con riverenza, entusiasta di vedere l'interpretazione di Liam di questo uomo affascinante e ricco di sfumature".

Inizialmente l’attore britannico aveva accettato di lasciare il progetto per girare di nuovo Superman, poi la situazione è cambiata con Cavill che si occuperà di portare sul grande e piccolo schermo il noto gioco del 1987, Warhammer 40,000.

L'attore si è distinto per essere un grande fan sia dei romanzi originali che dei videogiochi di The Witcher, esprimendo spesso il suo desiderio di rendere il progetto il più fedele possibile al materiale originale, e questo potrebbe aver anche alimentato delle divergenze creative.

Cavill è recentemente intervenuto all’evento TUDUM di Netflix, per salutare i fan e ringraziare i suoi colleghi:

"Voglio solo parlare dei miei co-protagonisti qui perché ancora una volta è stato un vero piacere e un onore lavorare con voi ragazzi. Voi apportate così tante sfumature e dettagli a questi personaggi, che spesso rischiano di apparire semplificati, e quello che avete fatto ha comportato lavoro, attenzione e impegno. E credetemi, lavorare con voi ragazzi è stata il più grande piacere. Quindi, voglio solo dire che mi mancherete. Mi mancherete moltissimo".

Inoltre Freya Allan ha parlato di quest’ultima esperienza con Cavill, sottolineando per lei l’onore di potersi cimentare nelle coreografie di combattimento accanto al protagonista, mettendo in scena la capacità dei due personaggi di collaborare e coordinarsi contro qualsiasi avversario.

Le nuove riprese sono avvenute tra Inghilterra, Italia, Galles, Croazia, Slovenia e Marocco.

Episodi e data di uscita

La terza stagione sarà composta in totale da 8 episodi e divisa in due parti. La prima sarà rilasciata il 29 giugno, mentre la seconda sarà disponibile dal 27 luglio.

I titoli dei primi 5 episodi sono i seguenti:

Episodio 3x01: Shaerrawedd;

Episodio 3x02: Unbound;

Episodio 3x03: Reunion;

Episodio 3x04: The Invitation;

Episodio 3x05: The Art of Illusion.

Trailer

Di seguito, le anteprime rilasciate dai canali ufficiali di Netflix.