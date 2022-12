Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

"Di fronte al caos, le persone sceglieranno sempre l’ordine. Non importa a quale costo".

Dopo le prime due stagioni di The Witcher, gli appassionati del famoso videogioco action RPG, sono pronti a godersi il nuovo progetto targato Netflix, The Witcher: Blood Origin.

La trama e il cast

Ambientato 1200 anni prima della serie madre, il prequel narra la storia della civiltà elfica prima della sua caduta, focalizzandosi sulla creazione del primo prototipo di strigo (umano modificato geneticamente attraverso la magia per cacciare mostri su commissione) e sugli eventi che portano alla congiunzione delle sfere: l’unificazione del mondo degli uomini, dei mostri e degli elfi.

Secondo la descrizione ufficiale, "The Witcher: Blood Origin racconterà la storia ormai dimenticata di sette figure emarginate che uniscono le forze contro una forza inarrestabile che li ha private di ogni cosa. Anche se appartengono a clan in guerra tra loro, Éile e Fjall dovranno imparare a fidarsi l'uno dell'altra per riuscire a guidare questa improbabile banda nella lotta contro gli oppressori del Continente. Quando però si aprono portali verso nuovi mondi e un saggio assetato di potere dispiega una nuova arma, i Sette capiscono che dovranno creare un mostro per poterne distruggere un altro. Così, la loro sanguinosa missione si conclude con la creazione del primo prototipo di witcher, sullo sfondo di un conflitto che ha portato alla Congiunzione delle sfere, quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi".

Tra i protagonisti troviamo Éile e Fjall. La prima, interpretata da Sophia Brown (The Capture), è una guerriera d’élite con una voce magnifica che per inseguire il sogno di fare la musicista ha abbandonato la carriera militare da guardia della regina, prendendo il nome di the Lark, l’allodola. Laurence O’Fuarain (Il Trono di Spade), è invece il guerriero Fjall, appartenente a un clan rivale di Éile. Con loro è presente l’attrice malese Michelle Yeoh (Star Trek: Discovery), che interpreta Scian - ultima superstite della tribù nomade elfica e abilissima con la spada.

Il cast comprende inoltre:

Minnie Driver : Seanchaí

: Seanchaí Joey Batey : Ranuncolo

: Ranuncolo Mirren Mack : Principessa Merwyn

: Principessa Merwyn Francesca Mills : Meldof

: Meldof Huw Novelli : Callan

: Callan Zach Wyatt e Lizzie Annis : Syndril e Zacare

e : Syndril e Zacare Amy Murray : Fenrik

: Fenrik Mark Rowley : Re Alvitir

: Re Alvitir Daniel Fathers : Osfar

: Osfar Faoileann Cunningham : Ryl

: Ryl Kim Adis : Ket

: Ket Nathaniel Curtis : Brían

: Brían Dylan Moran : Uthrok One-Nut

: Uthrok One-Nut Ella Schrey-Yeats : Ithlinne

: Ithlinne Claire Cooper: Aevenie

Produzione e curiosità

The Witcher: Blood Origin rappresenta un’espansione del mondo fantasy creato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski, autore della saga letteraria da cui sono stati sviluppati alcuni spettacoli e videogame, molto fruttuoso per Netflix, che già nell'agosto 2021 aveva lanciato lo spin-off animato Nightmare of the Woolf.

Diretta da Sarah O’Gorman e Vickey Jewson con Lauren Schmidt Hissrich (The Witcher) come produttrice esecutiva e l'autore dei libri come consulente creativo, la miniserie è creata dallo showrunner Declar de Barra, che ha spiegato come è nato il progetto:

"Essendo un grande fan del genere fantasy, sono molto felice del progetto. Quando ho letto i racconti su Geralt di Rivia mi sono subito domandato: 'Com’era il mondo elfico prima dell’arrivo degli umani?'. Sono sempre stato affascinato dalla nascita e dalla caduta delle civiltà, di come scienza, scoperta e cultura fioriscano prima del declino. Ma anche di come le vaste aree della conoscenza possano perdersi per sempre, spesso aggravate dalla colonizzazione e la riscrittura di una storia. Lasciando in questo modo solo dei frammenti della storia vera di una civiltà".

Lo spin-off è incentrato su personaggi completamente nuovi e inediti per i fan. Schmidt Hissrich ha dichiarato:

"Esplorare ed espandere ulteriormente l’universo di The Witcher creato da Andrzej Sapkowski è una sfida entusiasmante. Non vediamo l’ora di presentare ai fan nuovi personaggi e una storia originale che arricchirà ancora di più il nostro magico mondo".

Negli scorsi giorni il colosso dello streaming ha pubblicato un video di approfondimento interamente dedicato a un nuovo guerriero: Fjall (Laurence O'Fuarain). Nella clip sono presenti dettagli e curiosità sul personaggio. Inoltre c’è la possibilità di dare un'occhiata al mondo che lo circonda e a qualche frammento dal dietro le quinte, con interventi dallo stesso attore irlandese. Fjall sembra un guerriero freddo e senza scrupoli, determinato a qualunque cosa pur di realizzare i suoi propositi.

Dai romanzi fantasy di Sapkowski sono stati tratti un film polacco del 2001 intitolato The Hexer, due serie TV e tre videogiochi (The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings e The Witcher 3: Wild Hunt).

Il trailer e la data di uscita

Composta da quattro episodi, The Witcher: Blood Origin sarà disponibile su Netflix dal 25 dicembre.

Di seguito il trailer ufficiale rilasciato sui social ufficiali della società di streaming.