Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Durante l'evento TUDUM di Netflix è stata svelata la data di uscita di The Witcher: Blood Origin e, dopo le prime immagini condivise, Michelle Yeoh ha condiviso alcuni dettagli sul suo personaggio:

"Fui salvata dal Raven Clan, che mi adottò e diventai la spada madre di Éile, che è l’allodola, questo era il nostro legame. Purtroppo per la Regina di Pryshia, ho insegnato a Éile più che l’arte della spada. Quando lo show inizia, mi trovo in un posto davvero unico come eremita nelle Sabbie Nere. Scian trova pace come eremita, è una sua scelta, è molto spirituale e comunica con i suoi antenati per scoprire cosa riserva il futuro. Questo status viene interrotto solo perché Éile viene a cercarla".

I commenti dell’attrice descrivono un guerriero con un passato pieno di dolore e perdita, ma anche un elfo pieno di integrità con un forte senso dell’onore. Un personaggio complesso, forte e fisico, che risulta perfetto per Yeoh vista la sua lunga carriera nell’industria delle arti marziali di Hong Kong e l’esperienza costruita nel film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Ambientata 1200 anni prima degli eventi di The Witcher, la serie TV è creata da Declan de Barra e Lauren Schmidt-Hissrich. La trama si focalizza sulla creazione del primo prototipo di Witcher e sugli eventi che portano alla fondamentale congiunzione delle sfere quando i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si sono fusi in uno.

Il cast principale comprende Michelle Yeoh come Scian, l'ultimo componente di una tribù nomade di elfi in missione per recuperare una lama rubata alla sua gente, Laurence O'Fuarain come Fjall, Mirren Mack come Merwyn e Sophia Brown nel ruolo di Éile.

The Witcher: Blood Origin sarà disponibile dal 25 dicembre su Netflix con quattro episodi.

Fonte: Screen Rant