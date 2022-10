Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 20 ore fa

Per una buona notizia che allieta la giornata e aiuta a iniziarla con il piede giusto, un’altra arriva a controbilanciare il tutto, scombinando totalmente le carte in tavola e sconvolgendo gli animi con la sua imprevedibilità.

Mentre si attende il debutto del terzo arco narrativo, la cui finestra è stata rivelata durante l’evento TUDUM organizzato da Netflix, giunge online l’annuncio che le avventure dello strigo Geralt di Rivia proseguiranno ancora, in quanto il servizio streaming ha deciso di rinnovare l’amata serie The Witcher per una quarta stagione.

Come però anticipato, è stato inoltre comunicato che il cacciatore di mostri protagonista non sarà più interpretato da Henry Cavill (I Tudors), ma bensì da Liam Hemsworth, conosciuto per il ruolo di Gale Hawthorne nella saga cinematografica di Hunger Games.

“Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno di mostri e avventure ma, ahimè, deporrò il mio medaglione e le spade per la quarta stagione” – ha così dichiarato Cavill – “Al mio posto sarà il fantastico Liam Hemsworth a indossare il mantello del Lupo Bianco. Come con i grandi personaggi letterari, cedo il testimone con riverenza, entusiasta di vedere l'interpretazione di Liam di questo uomo affascinante e ricco di sfumature”.

“Come fan di Witcher sono al settimo cielo per l'opportunità di interpretare Geralt di Rivia” – ha commentato lo stesso Hemsworth – “Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato che mi abbia passato le redini e permesso di impugnare le armi del Lupo Bianco per il prossimo capitolo delle sue avventure. Henry, sono un tuo fan da anni e sono stato ispirato da quel che hai realizzato con questo amato personaggio”.

Fonte: Deadline