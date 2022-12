Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Nella quarta stagione di The Witcher Liam Hemsworth sostituirà Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. La notizia ha chiaramente suscitato uno scalpore non indifferente, tanto che è stata creata una petizione per riportare Cavill nel suo ruolo e licenziare gli autori dello show - e che sta raggiungendo le 300.000 firme. Ad oggi rimane ancora un mistero il motivo per cui Cavill abbia scelto di abbandonare lo spettacolo ma, secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che la causa sia legata ad alcune differenze creative e attriti tra l'attore e gli autori e produttori della serie TV.

Sono passate ormai alcune settimane dall'annuncio, e le persone coinvolte nello spettacolo stanno iniziando a rompere il silenzio sulla questione. Ad esempio, proprio questa settimana la showrunner Lauren Hissrich ha finalmente rilasciato un commento sulla situazione, parlando dell'arrivo di Hemsworth e dicendosi entusiasta per gli spettatori, affermando che sarà l'inizio di un nuovo capitolo:

"Sono così felice per gli spettatori. Penso che sia un nuovo capitolo per noi, e credo che i nuovi capitoli portino nuova energia. Quindi sì, personalmente, sono davvero entusiasta".

Anche Joey Batey, volto di Ranuncolo, è intervenuto:

"Ho contattato Liam e gli ho dato il benvenuto. La forza e il coraggio che ha avuto di unirsi a uno spettacolo come questo è incredibile. Spero che tutti sappiano l'impegno che sta già dimostrando per questo ruolo che ha ereditato. Si sta tuffando a capofitto in questo progetto, e lo prende molto seriamente".

Fonte: Comic Book