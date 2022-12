Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Alla fine di ottobre è stato rivelato che Henry Cavill sarebbe tornato nei panni di Superman, notizia rivelata durante la scena post-credit di Black Adam. Pochi giorni dopo che il film è uscito nelle sale, Cavill ha rotto il silenzio sul suo ritorno nell'iconico personaggio.

È stato poi annunciato - insieme al rinnovo per una 4° stagione - che l'attore avrebbe abbandonato il suo ruolo di Geralt di Rivia, che sarà interpretato da Liam Hemsworth. A tal proposito è intervenuta la showrunner della serie TV di Netflix Lauren Hissrich:

"È una cosa grossa anche per noi. E questo è il punto - si parla molto e si specula, e capiamo perfettamente perché i fan hanno molto da ridire. Ovviamente è una notizia enorme. Ma quello che non voglio è che questo intacchi Blood Origin, Declan de Barra (lo showrunner di Blood Origin), il cast e la troupe. Questo è il loro momento di stare sotto i riflettori".

Non è stata comunicata nessuna spiegazione ufficiale sul motivo per cui l'attore ha lasciato The Witcher, ma si pensa che il motivo principale sia il suo ritorno nei panni di Superman nel prossimo futuro. Cavill ha recentemente parlato di questo nuovo progetto, e ha rivelato che è un momento importante della sua carriera:

"Beh, ero sul set di The Witcher e ho ricevuto la chiamata. Mi hanno detto: 'Ehi, sta succedendo, quando puoi venire?'. Quindi ho risposto: 'Lavoro sei giorni alla settimana, non so quando posso esserci'. Hanno detto: 'Abbiamo queste date'. E ho accettato. Dovevamo ottenere l'autorizzazione dalla produzione di The Witcher, ma era così top secret che non potevamo dire loro la cosa, ho solo chiesto: 'Ehi, c'è questa cosa che devo fare, puoi autorizzarmi?'. Non so se qualcuno lo sospettasse o meno, perché all'epoca si parlava anche del Comic-Con. Così sono andato ai Warner Bros. Studios nel Regno Unito, su un set super segreto".

"È stato un momento molto forte per me", ha continuato. "Non avevo idea di come mi sarei sentito, se sarebbe stato figo mettermi di nuovo in tuta o se sarebbe stato qualcosa di molto emotivo perché avrei indossato di nuovo l'abito dell'Uomo d'Acciaio. Era incredibilmente importante per me stare semplicemente in piedi e godermi quel momento. Sì, è uno dei momenti migliori della mia carriera. È fantastico avere l'opportunità di indossarlo di nuovo".

Fonte: Comic Book