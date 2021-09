Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 34 minuti fa

Il franchise di The Witcher è stato uno degli argomenti principali della terza ora di TUDUM, evento grazie al quale i fan hanno potuto scoprire un sacco di aggiornamenti sulle avventure di Geralt.

Tra gli annunci, è stato confermato che The Witcher tornerà per una terza stagione. Dato il debutto della seconda a dicembre, sono state condivise due nuove clip dei nuovi episodi.

Dopodiché Netflix ha dato il primo sguardo al dietro le quinte alla prossima serie TV prequel The Witcher: Blood Origin.

Il gigante dello streaming ha quindi annunciato i suoi piani per sviluppare ulteriormente il Witcherverse, annunciando un lungometraggio dopo The Witcher: Nightmare of the Wolf di questa estate, nonché una nuova serie per bambini e famiglie. Netflix ha anche rilasciato un nuovo trailer.

Fonte: Variety