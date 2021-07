The Witcher 2: rilasciato il Trailer Ufficiale della nuova Stagione

Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Sapevamo che il Witchercon non sarebbe stato un evento fine a se stesso e ci avrebbe riservato sorprese.

Come forse saprete, oggi 9 luglio si sta tenendo un evento dedicato a The Witcher, l'acclamata serie TV fantasy di Netflix ispirata all'omonima saga best-seller.

Dopo aver annunciato la data di uscita della seconda stagione, è stato appena rilasciato anche il trailer della nuova stagione.

Un'atmosfera cupa e carica di tensione accompagna le immagini, nelle quali vediamo il protagonista, Geralt, in viaggio con la principessa Ciri, per portare quest'ultima in salvo a Kaer Morhen. Ma ci sono tantissimi altri particolari della nuova stagione che è possibile cogliere guardando questi due minuti di video.

Non ci resta quindi che augurarvi una buona visione!