Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Festa e giubilo in tutto il Continente: sappiamo quando finalmente verranno rilasciati i nuovi attesissimi episodi di The Witcher!

In occasione del Witchercon, l'evento organizzato per i fan, che si sta svolgendo proprio oggi, venerdì 9 luglio, è stata annunciata la data di uscita della seconda stagione, che come sappiamo ha purtroppo subito un tremendo ritardo nella produzione, a causa della pandemia.

Nei nuovi episodi, oltre a Geralt e agli altri protagonisti che abbiamo imparato a conoscere, vedremo dei nuovi personaggi, noti a chi ha letto i romanzi di Andrzey Sapkowski, da cui è tratta la serie. La sinossi ufficiale della stagione recita così:

"Convinto che la vita di Yennefer sia ormai perduta durante la Battaglia di Sodden, Geralt porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente combattono per la supremazia fuori dalle sue mura, lui deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che lei stessa possiede".

Save the date: The Witcher tornerà il 17 dicembre, e non è poi così lontano!

Grazie Netflix per averci dato un motivo in più per attendere il periodo natalizio.

Fonte: TVLine