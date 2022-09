Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo essere diventato un pilastro di The CW per oltre un decennio, il mese prossimo il mondo di Supernatural tornerà sul piccolo schermo grazie a The Winchesters, il nuovo prequel che racconterà le origini di John Winchester (Drake Rodger) e Mary Campbell (Meg Donnelly), genitori degli amati fratelli protagonisti della serie madre.

Dopo un primo trailer, la rete americana ha condiviso una nuova anteprima che mostra il ritorno di Dean Winchester (Jensen Ackles), narratore della serie TV. Ambientato negli anni '70, The Winchesters racconta come John e Mary si incontrarono e si innamorarono. La serie vede nel cast anche Bianca Kajlich nei panni di Millie Winchester, Demetria McKinney come Ada Monroe, Nida Khurshid nel ruolo di Latika Desai, Bridget Regan nei panni di Rockin' Roxy e Jojo Fleites come Carlos Cervantez.

Ackles, che figura anche produttore esecutivo dello spettacolo, ha recentemente rivelato ciò che i fan possono aspettarsi, soprattutto dopo che la storia di John e Mary è stata esplorata per la prima volta in un episodio della quarta stagione di Supernatural:

"Ad essere onesti, all'inizio pensavo: 'Non so se possiamo farlo'. Poi ho incontrato lo sceneggiatore Robbie Thompson, e ci siamo detti: 'Beh, sappiamo che dobbiamo fare questo, e sappiamo che dobbiamo fare quello, ma se colleghiamo quei due punti con una linea retta, non è divertente. È noioso. È una storia semplice. Se colleghiamo quei punti in un modo molto più folle, alla Supernatural, allora avremo uno spettacolo'. Quindi è quello che abbiamo fatto".

The Winchesters debutterà su The CW l'11 ottobre.

Non sono ancora note le informazioni sul debutto in Italia.

Fonte: Comic Book