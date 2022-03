Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il cast della serie prequel di Supernatural, The Winchesters, sta diventando sempre più grande. The CW ha annunciato che l'attrice di Legacies Bianca Kajlich si è unita al resto del cast dell'episodio pilota. Quest'ultima interpreterà Millie Winchester, madre di John Winchester.

Secondo la descrizione del personaggio, Millie è laboriosa e dura ed è stata l'unico genitore per John negli ultimi 15 anni. Millie voleva impedirgli di fare una vita pericolosa, ma ora deve fare i conti con con il futuro che si è scelto suo figlio.

Il cast di The Winchesters ha iniziato a riempirsi nelle ultime settimane. La scorsa settimana lo show ha trovato i suoi attori principali, annunciando il casting di Meg Donnelly nel ruolo della giovane Mary Winchester e Drake Rodger nel ruolo del giovane John Winchester. La serie vedrà anche Jensen Ackles riprendere il ruolo di Dean Winchester in qualità di narratore. Lo show sarà un prequel raccontato dal punto di vista di Dean, sulle vite e sulla complicata storia d'amore dei suoi genitori, Mary e John. La serie è stata annunciata per la prima volta nel giugno 2021 e di recente ha ricevuto il via per l'episodio pilota da The CW. Jensen e Danneel Ackles sono i produttori esecutivi e la serie sarà scritta da Robbie Thompson, produttore e sceneggiatore della serie originale.

Fonte: Comic Book