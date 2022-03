Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo l’annuncio dei primi nomi entrati ufficialmente nel cast, giunge online la notizia che The Winchesters, prequel della longeva e amata serie Supernatural, ha appena trovato i suoi due protagonisti.

Narrato dalla voce fuoricampo di Dean Winchester, interpretato nuovamente da Jensen Ackles (Smallvillle, The Boys), lo show ripercorre le fasi della complicata storia d’amore dei suoi genitori, Mary e John, dal loro primo incontro fino al momento in cui hanno deciso di sacrificare ogni cosa per salvare il mondo.

Stando a quanto trapelato Meg Donnelly, conosciuta per il ruolo di Taylor Otto in American Housewife, è stata scelta per dare il volto alla giovane Mary Winchester, descritta come una ragazza che ha combattuto per tutta la vita le forze del male.

A seguito della morte di una persona a lei vicina, prenderà in considerazione l’idea di lasciare l’arduo e impegnativo ruolo, ma la scomparsa del padre e l’arrivo di John la costringeranno a guidare una nuova squadra.

Drake Rodger sarà invece il protagonista maschile, tratteggiato come un personaggio altruista e dotato di una mente lucida.

Dopo essere tornato a casa dal Vietnam, s’imbatterà in un’organizzazione segreta, che lo porterà ad affrontare una missione totalmente inedita nelle vesti di cacciatore di demoni.

Fonte: Comic Book