Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 56 minuti fa

The CW ha rilasciato un nuovo trailer per The Winchesters, l'inedito prequel di Supernatural che debutterà martedì 11 ottobre sulla rete americana.

La serie vedrà come protagonisti Drake Rodger e Meg Donnelly nei panni di John e Mary Winchester, con la serie destinata a tuffarsi nella loro storia di origine narrata dal loro figlio adulto, Dean Winchester (Jensen Ackles).

Secondo la descrizione ufficiale, "Prima di Same e Dean, c'erano John e Mary. Raccontato dal punto di vista di Dean Winchester (Jensen Ackles), The Winchesters è l'epica storia d'amore mai raccontata di come John ha incontrato Mary e di come hanno scommesso tutto non solo per salvare il loro amore, ma il mondo intero".

Il cast dello spettacolo include inoltre Nida Khurshid come Latika Desai, Jonathan Fleites nel ruolo di Carlos Cervantez, Demetria McKinney nelle vesti di Ada Monroe, Bianca Kajlich nel ruolo della madre di John, Millie e l'ultima aggiunta Bridget Regan, che interpreterà Rockin' Roxy, una DJ emergente a Lawrence, Kansas, la cui fanbase sta crescendo rapidamente grazie al suo fascino magnetico.

Fonte: Comic Book