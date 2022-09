Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo il finale di Supernatural del 2020, The CW ha annunciato una serie prequel che segue i genitori di Dean e Sam, John e Mary, mentre si innamorano negli anni '70.

The Winchesters vede Drake Rodger nei panni di John Winchester e Meg Donnelly nel ruolo di Mary Campbell, con la star della serie madre Jensen Ackles che riprende il ruolo di Dean come narratore della storia. Il cast include anche Nida Khurshid come Latika Desai, Jonathan Fleites nel ruolo di Carlos Cervantez, Demetria McKinney nelle vesti di Ada Monroe e Bianca Kajlich nel ruolo della madre di John, Millie.

In queste ultime ore è stato aggiunto al cast un nuovo membro: Bridget Regan si unirà infatti in un ruolo ricorrente. La star di Jane the Virgin (in cui ha interpretato Rose, aka Sin Rostro) interpreterà Rockin' Roxy, una DJ emergente a Lawrence, Kansas, la cui fanbase sta crescendo rapidamente grazie al suo fascino magnetico. Questo crea problemi per John e Mary quando scoprono che i fan di Roxy non sono tutti umani.

Sebbene i membri non umani della fanbase di Roxy causeranno alcuni problemi ai Winchester, non è ancora chiaro se il personaggio di Regan sarà un amico o un nemico di John e Mary. Sebbene Regan abbia interpretato sia eroi che villain nel corso della sua carriera, negli ultimi anni l'attrice ha interpretato ruoli più malvagi - come, appunto, Rose in Jane the Virgin - quindi forse Roxy potrebbe affrontare i Winchester nella prossima serie.

Fonte: Screen Rant