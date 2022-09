Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Una nuova clip rilasciata da poco mostra alcuni momenti di John e Mary Winchester nel nuovo show di The CW, The Winchesters, spin-off della popolarissima Supernatural.

Mentre la serie madre ha seguito i fratelli Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles), The Winchesters racconta la storia dei loro genitori, John e Mary Winchester. Sebbene i fan abbiano già visto molte cose relative a questi due personaggi, grazie a numerosi flashback e alcuni episodi con viaggi nel tempo il prequel mostrerà come i due si sono incontrati, innamorati e combattuto i mostri. Ackles riprenderà il suo ruolo di Dean, prestando la voce in qualità di narratore.

Come i fan hanno scoperto in Supernatural, la relazione tra Mary e John era tutt'altro che perfetta, ma è stata sicuramente amorevole e The Winchesters sembra mantenere lo stesso tenore con alcune battute taglienti e giocose tra i due. Sebbene alcuni abbiano protestato sul fatto che la serie prequel stia cambiando troppo la tradizione e la continuità di Supernatural, altri sono semplicemente ansiosi di vedere la famiglia Winchester tornare sullo schermo per la prima volta dal 2019.

The Winchesters - di cui è stato rilasciato il trailer ufficiale - debutterà su The CW il prossimo 11 ottobre.

Fonte: Screen Rant