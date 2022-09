Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 31 minuti fa

Dopo aver svelato il nuovo trailer di The Winchesters, The CW condivide il sorprendente poster con la data di uscita del prequel di Supernatural.

I protagonisti sono Drake Rodger e Meg Donnelly, nella parte di John e Mary, nella loro storia d’amore narrata dal loro figlio adulto, Dean Winchester (Jensen Ackles).

Secondo la descrizione ufficiale, "Prima di Same e Dean, c'erano John e Mary. Raccontato dal punto di vista di Dean Winchester (Jensen Ackles), The Winchesters è l'epica storia d'amore mai raccontata di come John ha incontrato Mary e di come hanno scommesso tutto non solo per salvare il loro amore, ma il mondo intero".

Nel cast sono presenti anche Nida Khurshid, Jonathan Fleites, Demetria McKinney, Bianca Kajlich e Bridget Regan.

The Winchesters arriverà sugli schermi americani il prossimo 11 ottobre su The CW.

Fonte: Screen Rant