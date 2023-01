Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Il primo episodio di The Last of Us è stato rilasciato negli USA il 15 gennaio, e risulta già il miglior debutto per HBO dopo House of The Dragon. Inoltre la serie TV ha stabilito subito un record ottenendo il punteggio perfetto su Rotten Tomatoes.

Gli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin (Chernobyl) hanno recentemente illustrato la loro idea originale – definita “noiosa” – per i primi momenti dell’episodio pilota e il motivo per cui invece hanno optato per una differente apertura di stagione. L’idea iniziale era basata sul mostrare un video di un documentario della BBC:

“Ci sarebbe stata una bellissima dimostrazione di come funziona il fungo cordyceps, di come prende il sopravvento su una formica. Vi avrebbe spiegato tutto quello che c’è da sapere. Abbiamo però deciso di fare un video tutto nostro perché ci sembrava più avvincente”.

L'incipit iniziale mostra infatti uno show televisivo degli anni ’60 dove alcuni epidemiologi discutono dei pericoli di un’infezione fungina che potrebbe distruggere il mondo.

In attesa del secondo episodio di The Last of Us - che sarà disponibile dal 23 gennaio su Sky e NOW – vi invitiamo a leggere la recensione del primo episodio. Tutte le informazioni sullo show sono disponibili nella nostra guida.

Fonte: Comic Book