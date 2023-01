Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 16 ore fa

L'adattamento del popolare gioco di Naughty Dog ha debuttato su HBO e su NOW ottenendo un numero da record di spettatori: in America la premiere di The Last of Us è stata seguita da 4,7 milioni di persone.

Questo rende il debutto di The Last of Us il secondo più seguito della HBO, dietro solo allo spin-off de Il Trono di Spade, House of the Dragon. La premiere di The Last of Us ha ottenuto quasi il doppio degli spettatori del primo episodio della seconda stagione di Euphoria, che ha raggiunto una media di 19,5 milioni di spettatori per episodio negli Stati Uniti.

Come se ciò non fosse già abbastanza impressionante, The Last of Us è stato anche un successo sui social media: il debutto è stato l'argomento di maggior tendenza su Twitter negli Stati Uniti e nel mondo, mentre i I teaser e i trailer della serie TV hanno accumulato oltre 100 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

In attesa di scoprire dove ci porterà il secondo episodio - intitolato Infected e di cui è stato rilasciato un trailer - puoi dare un'occhiata alla nostra recensione.

Fonte: Comic Book