Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il trailer di Infected, il secondo episodio di The Last of Us, anticipa i prossimi passi di Joel ed Ellie.

Dopo aver mosso i primi passi fuori Boston, il video evidenzia la curiosità di Ellie per ciò che le aspetta: interroga Joel sull'uccisione degli infetti, chiedendogli se è difficile togliere loro la vita sapendo che una volta erano delle persone.

Il trailer promette un viaggio doloroso e terrificante, pieno di orrori sia per gli infetti che per i sopravvissuti. Il video mostra Joel, Ellie e Tess che si trovano faccia a faccia con i Clicker, uno stadio spaventoso dell'infezione da Cordyceps che vede escrescenze fungine esplodere dalla testa di un infetto. Melanie Lynskey viene vista per qualche frame nei panni del suo personaggio Kathleen, la leader di un violento gruppo di sopravvissuti che potrebbe incrociare Joel, Ellie e Tess nel loro viaggio.

L'anteprima evidenzia anche i possibili alleati che i protagonisti incontreranno durante il loro viaggio, tra cui Henry (Lamar Johnson) e Sam (Keivonn Woodard), una coppia di fratelli sopravvissuti, Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett). Anche l'amica di Ellie, Riley (Storm Reid), è presente nel trailer.

Il secondo episodio di The Last of Us sarà rilasciato su NOW il 23 gennaio.

Fonte: Screen Rant