Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 11 gennaio 2023

"Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate: se vi perdete nel buio, cercate le Luci. Credete nelle Luci".

Se esiste un videogame che sembra perfetto per un adattamento da portare sul piccolo schermo quello è The Last of Us.

Dopo l’importante successo della miniserie Chernobyl, lo sceneggiatore Craig Mazin torna a collaborare con HBO per questo nuovo progetto destinato ad essere la più grande produzione seriale canadese mai realizzata finora.

Trama e cast

La storia è ambientata venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna, in un futuro post-apocalittico dove la Terra è stata sconvolta da un’infezione mortale causata dal fungo Cordyceps. Oltre la metà degli esseri umani è stata uccisa e trasformata in zombie che vagano controllati dal fungo. La società è crollata, le città sono in rovina e solo pochi sopravvissuti cercano di difendere il genere umano.

Joel (Pedro Pascal) viene incaricato di far uscire Ellie (Bella Ramsey), una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Ellie è l’unico essere umano immune al virus e rappresenta l'unica speranza di ottenere un vaccino. Quello che inizia come un lavoro semplice si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

Nel cast sono presenti anche:

Storm Reid (Euphoria) è Riley, la migliore amica di Ellie;

(Fringe) è Tess, una contrabbandiera amica di Joel; Merle Dandrige è Marlene, la leader delle Luci, una milizia che tenta di strappare all’esercito il controllo sulle zone di quarantena;

(True Detective) è Tommy, il fratello minore di Joel; Jeffrey Pierce è Perry, un ribelle in una zona di quarantena;

è Perry, un ribelle in una zona di quarantena; Nico Parker è Sarah, la figlia di Joel;

è Sarah, la figlia di Joel; Murray Bartlett è Frank, un sopravvissuto che vive in una città isolata con Bill;

è Frank, un sopravvissuto che vive in una città isolata con Bill; Nick Offerman è Bill, un sopravvissuto che vive con Frank;

è Bill, un sopravvissuto che vive con Frank; Tara Thornton (True Blood) è Maria, leader di un accampamento di sopravvissuti a Jackson;

(True Blood) è Maria, leader di un accampamento di sopravvissuti a Jackson; Melanie Lynskey (Yellowjackets) sarà Kathleen, spietata leader di un movimento rivoluzionario con base a Kansas City.

Produzione e anticipazioni

Il team scelto per il dietro le quinte è di alto livello come il cast, con Mazin che curerà il progetto assieme a Neil Druckmann (già produttore esecutivo e autore del videogioco originale e del suo seguito The Last of Us Parte 2). La HBO - che in passato ha offerto ottimi prodotti - unisce ora le forze con una software house, Naughty Dog, capace di fare la storia di Playstation, creando franchise indimenticabili come anche Crash, Jak & Dexter e Uncharted.

Ad inizio produzione Mazin aveva dichiarato:

"Neil Druckmann è senza dubbio il più raffinato narratore che lavora oggi nel mondo dei videogiochi e The Last of Us è il suo capolavoro. Avere la possibilità di adattare quest’opera da togliere il fiato è un mio sogno da anni e sono onorato di farlo in collaborazione con lui".

Mazin ha inoltre sottolineato che il formato televisivo è decisamente più adatto per il titolo in questione:

"Secondo me non puoi realizzare un film da The Last of Us, deve essere un prodotto televisivo. Ha bisogno di lunghezza. Riguarda lo sviluppo di una relazione nel corso di un lungo viaggio. Fortunatamente, Neil è stato d’accordo e la HBO ne è stata contenta".

Il videogioco The Last of Us creato nel 2013 è stato molto apprezzato dal pubblico e dalla critica, vendendo 17 milioni di copie. La narrazione del gioco si evolve nel 2033 dove i sopravvissuti al virus vivono in zone di quarantena o gruppi nomadi. Joel lavora proprio in uno di questi posti a Boston insieme a Tess e i due sono sulle tracce del trafficante del mercato nero Robert, che ha rubato loro un carico di armi. Prima di morire, Robert rivela di aver venduto quelle armi ad una milizia ribelle, le Luci. La leader del gruppo ribelle, Marlene, promette a Joel e Tess di restituire loro il doppio del carico se porteranno la giovane Ellie fino al palazzo del governo che si trova al di fuori dell’area quarantena. Inizia così un lungo viaggio tra zombie, fughe, colpi di scena e tante emozioni.

Sebbene lo show suoni molto simile nel tono e nella trama al game, Druckmann è stato chiaro sul fatto che alcune parti saranno diverse:

"HBO è stata bravissima a spingerci ad allontanarci dall’azione pura per concentrarci maggiormente sul dramma dei personaggi. Alcuni dei miei episodi preferiti finora si sono discostati notevolmente dalla storia e non vedo l’ora che la gente li veda".

Inoltre Druckmann ha anticipato che le scene di violenza sono state ridotte per un motivo ben preciso. Se nel game azione e violenza sono necessarie per far connettere i giocatori a Joel e mostrare loro il mondo con gli occhi del sopravvissuto, nella serie TV questo processo non è necessario:

"Quando ti trattieni dal mostrare una minaccia ed osservi la reazione delle persone, la minaccia fa ancora più paura. E quando riveleremo gli infetti e i Clicker, scoprirete cosa ha fatto crollare l’umanità e perché tutti hanno così tanta paura".

A comporre la colonna sonora dello spettacolo sarà Gustavo Santaolalla già autore di quella dell'omonimo videogioco.

Trailer e data di uscita

The Last Of Us è composta da 10 episodi che saranno rilasciati dal 15 gennaio su HBO Max.

In italia saranno trasmessi su Sky e verranno resi disponibili in streaming su NOW dal 16 gennaio.

Di seguito il trailer ufficiale rilasciato.