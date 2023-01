Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 18 ore fa

Nelle scorse ore sono arrivate le prime recensioni di The Last of Us, che hanno portato lo spettacolo a vantare un punteggio incredibile su Rotten Tomatoes: con (attualmente) 29 valutazioni della critica, la serie TV adattamento ha attualmente un punteggio del 100%.

"The Last of Us deve essere elogiato per aver contribuito a spezzare la 'maledizione' dell'adattamento del videogioco che ha permeato per decenni, ma non posso nemmeno dire che questa serie TV faccia abbastanza per eclissare il materiale originale", afferma comicbook.com nella sua recensione. "In quanto tale, immagino che molti, come me, che hanno un'incredibile familiarità con il gioco, potrebbero non apprezzare questa rivisitazione come inizialmente si aspetterebbero. Per il nuovo pubblico, tuttavia, vale davvero la pena vedere The Last of Us come una storia avvincente, anche se raccontata attraverso un nuovo mezzo".

Ambientata venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna, la storia si focalizza su Joel (Pedro Pascal), uno scaltro sopravvissuto che viene incaricato di far uscire Ellie (Bella Ramsey) - una ragazza di 14 anni - da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all'apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante poiché entrambi si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

Nel cast, oltre a Pascal e Ramsey, saranno presenti Gabriel Luna (Tom), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Storm Reid (Riley) e Merle Dandridge (Marlene).

The Last of Us debutterà in America il 15 gennaio, mentre qui trovate tutte le info per vederla in Italia.

Fonte: Comic Book