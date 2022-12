Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Manca sempre meno al debutto di The Last of Us in America - previsto per il 15 gennaio 2023 su HBO Max - e i fan italiani non dovranno attendere molto di più: è stato infatti annunciato che la serie TV adattamento arriverà su Sky e NOW il giorno seguente, il 16 gennaio.

Ambientata venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna, la storia si focalizza su Joel (Pedro Pascal), uno scaltro sopravvissuto che viene incaricato di far uscire Ellie (Bella Ramsey) - una ragazza di 14 anni - da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante poiché entrambi si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

Nel cast, oltre a Pascal e Ramsey, saranno presenti Gabriel Luna (Tom), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Storm Reid (Riley) e Merle Dandridge (Marlene).

Lo show è scritto da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann che sono anche i produttori esecutivi.