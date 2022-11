Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

HBO Max conferma la data di uscita dell'attesa serie TV tratta dall’omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation, The Last of Us.

Sull'account del servizio streaming statunitense è recentemente apparso un post con la locandina dello spettacolo e la data di debutto.

To the edge of the universe and back. #TheLastOfUs premieres January 15 on HBO Max. pic.twitter.com/O9EZ73MVXr — HBO Max (@hbomax) November 2, 2022

Ambientata venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna, la storia si focalizza su Joel (Pedro Pascal), uno scaltro sopravvissuto che viene incaricato di far uscire Ellie (Bella Ramsey) - una ragazza di 14 anni - da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante poiché entrambi si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

Nel cast, oltre a Pascal e Ramsey, saranno presenti Gabriel Luna (Tom), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Storm Reid (Riley) e Merle Dandridge (Marlene).

Lo show è scritto da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann che sono anche i produttori esecutivi.

The Last of Us sarà disponibile dal 15 gennaio negli USA su HBO Max. Questa estate è stato rilasciato il primo teaser trailer.

Fonte: Comic Book