Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 19 ore fa

Finalmente è disponibile un primo filmato dell’adattamento HBO di The Last of Us, che i fan stanno attendendo con impazienza.

Nel video rilasciato possiamo vedere i principali protagonisti della serie TV in uscita: Pedro Pascal, Bella Ramsey e Nick Offerman. Vediamo anche un breve assaggio di un Clicker, uno dei nemici zombie, che appare in questo mondo.

A questo punto c’è da chiedersi quando verrà rilasciato The Last of Us: in precedenza la rete aveva dichiarato che il debutto sarebbe avvenuto nella prima parte del 2023. Ma questo nuovo materiale lascia presagire a una imminente pubblicazione del trailer ufficiale.

Fonte: Comic Book