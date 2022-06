Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo il successo della seconda stagione di The Boys, Eric Kripke ha promesso che la serie avrebbe adattato la trama dell'Eroegasmo, una miniserie in sei numeri del fumetto in cui i Super raccontano al pubblico che si sarebbero uniti per combattere una minaccia internazionale, quando in realtà sono impegnati in tutt'altro: un'orgia.

Indipendentemente dalle modifiche apportate al materiale originale, Kripke ha affermato che i fan avranno "l'esperienza completa dell'Eroegasmo". La breve anteprima rilasciata avverte il pubblico che assisteranno a "un'enorme orgia, penetrazione in volo, dildi, lubrificante, falli di ghiaccio e imprecazioni. Non è adatto a nessun pubblico".

Gli attori coinvolti nelle riprese del prossimo episodio hanno parlato della loro esperienza, con Jensen Ackles che ha raccontato come la troupe sembrasse "traumatizzata" ed Erin Moriarty che ha spiegato come per girare l'episodio ci siano voluti "5 giorni consecutivi, 12 ore al giorno". In una stagione iniziata con la scena di Termite, l'Eroegasmo è pronto per essere l'episodio più oltraggioso di The Boys.

In una recente intervista, Kripke ha parlato della realizzazione. Pur ammettendo di essere sorpreso da quanto The Boys sia riuscito a farla franca con Prime Video, lo showrunner spiega che nel prossimo episodio c'è molto più di una semplice orgia di supereroi:

"Volevamo che fosse tipo: 'Ok, wow, questo è un vero e proprio evento, per diversi motivi'. Il finale di stagione è molto ambizioso, abbiamo realizzato la più grande scena di combattimento mai fatta, ed è stato davvero difficile. Ma questo Eroegasmo è al top. È stato ancora più difficile filmare, molto difficile”.

Il sesto episodio della terza stagione di The Boys sarà rilasciato su Prime Video il 24 giugno.

Fonte: Screen Rant