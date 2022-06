Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

In una recente intervista, l'interprete di Starlight Erin Moriarty ha parlato di come è stato girare l'episodio che tratta la trama dell'Eroegasmo.

Basata sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys ha spesso spinto i limiti del buon gusto e ha cercato di dimostrare che niente, e nessuno, è un santo.

A detta di tutto lo staff della serie TV, i primi episodi solo un piccolo assaggio di ciò che fan possono aspettarsi, poiché il sesto episodio andrà ben oltre lo shock che gli spettatori hanno appena vissuto.

Di recente, l'attrice ha parlato di quello che sarà senza dubbio uno degli episodi più pazzi di The Boys, affermando che l'episodio ha comportato "cinque giorni di seguito, più di 12 ore al giorno - ben più di 12 ore, in realtà - in cui si è semplicemente circondati dalla nudità". Moriarty ha continuato descrivendo l'esperienza come "incredibile, esilarante e, al tempo stesso, spaventosa":

"Sono stati cinque giorni di fila, ben più di 12 ore al giorno, in cui sono stata circondata dalla nudità. Ed è stato piuttosto folle. Non ero mai stata in una stanza con così tanti dildo, giocattoli sessuali, così tanta nudità, così tanto sesso fatto in così tanti modi diversi. Ho dovuto girare una scena in cui parlo con un personaggio, ed è completamente nudo. Quindi ho cercato di mantenere il contatto visivo con lui perché quello era il primo giorno e mi stavo ancora abituando a lavorare con così tante persone nude...Penso che la mia parte preferita sia stata osservare il regista di quell'episodio, Nelson Cragg, che è stato fantastico nel dirigere le persone che sullo sfondo stavano simulando atti sessuali. All'improvviso è diventato un regista porno. E le cose che diceva loro per ottenere ciò che voleva penso che fosse una delle mie parti preferite delle riprese dell'episodio. Urlava: 'taglia' e poi scuoteva la testa, come per dire: 'Cosa sto facendo?'. Ma è stato fantastico, esilarante e spaventosa allo stesso tempo".

Il quarto episodio della terza stagione di The Boys sarà rilasciato su Amazon Prime Video il 10 giugno.

Fonte: Screen Rant