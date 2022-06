Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dire che la terza stagione di The Boys inizia col botto è un eufemismo. Lo showrunner Eric Kripke aveva avvertito gli spettatori che il primo episodio avrebbe contenuto la scena più folle in assoluto, e aveva ragione. La parte in questione ha tratto molta ispirazione dal meme di Ant-Man che sconfigge Thanos attraverso una soluzione non convenzionale: il suo ano. La teoria di Thanus ha iniziato a circolare su Internet nel 2019, prima della premiere di Avengers: Endgame, quando i fan hanno ipotizzato che Ant-Man potesse sconfiggere Thanos rimpicciolendosi, strisciando nel suo sfintere e ingigantendosi improvvisamente, distruggendolo dall'interno. La teoria ha fatto quello che fanno tutte le cose folli su Internet, ispirando una miriade di meme esilaranti.

Nei primi 15 minuti della premiere della terza stagione, quell'idea è stata portata a nuovi livelli: nella scena, Termite si rimpicciolisce ed entra nell'uretra del suo compagno per dargli piacere dall'interno. Il Super starnutisce accidentalmente e si espande istantaneamente, esplodendo letteralmente dentro la zona intima del suo amante, uccidendolo all'istante.

Mentre gli spettatori esperti potrebbero aver individuato subito il meme di Thanus come ispirazione per la scena di Termite, ora è stato confermato dallo stesso showrunner di The Boys. Kripke descrive in dettaglio come uno scrittore in particolare abbia avuto l'idea nel tentativo di alzare la posta sul meme e dare ai fan dei supereroi qualcosa che la Marvel non avrebbe mai potuto realizzare nemmeno in un milione di anni:

"Craig Rosenberg ha scritto la sceneggiatura e se ne merita la maggior parte della colpa. Queste cose si evolvono nella stanza degli sceneggiatori e l'evoluzione di quella sequenza è iniziata con: 'Abbiamo bisogno che i Boys combattano un supereroe'. Quindi ci siamo chiesti: 'Quale grande supereroe non abbiamo ancora mostrato?', e qualcuno ha risposto: 'Non abbiamo fatto Ant-Man'. E poi qualcun altro è intervenuto: "C'è quel meme di Ant-Man che si arrampica nel culo di Thanos e lo fa saltare in aria. Quindi dovremmo dare al pubblico ciò che la Marvel non può dargli'. Poi qualcun altro alza la mano, in modo esilarante, e dice: 'Non abbiamo già fatto un'esplosione nel culo?' Cosa che abbiamo fatto nella stagione 1 con Translucent, esilarante. E così, ci sono davvero così tanti orifizi in cui si può entrare. Ed è stato Craig a montare quell'argomento: 'Guarda, la bocca non è divertente e il sedere è stato già fatto'. Quindi esploreremo una nuova via, per così dire. Ed era così divertente. Anche se è stato modificato dagli effetti, era un pene a grandezza umana. La testa del pene era alta 11 piedi e lunga 20, che ha un'uretra, un tunnel al suo interno, costruito con grandi spese. Abbiamo convinto Sony e Amazon a pagare così tanti soldi per costruire questo set. Questo è solo un altro motivo per cui amo il mio lavoro".

Mentre girare all'interno di un pene gigantesco che poi esplode è un modo infallibile per iniziare, Kripke promette che questa scena è solo la punta dell'iceberg della terza stagione: deve ancora arrivare l'episodio sull'Eroegasmo, che ritrarrà un'orgia tra gli eroi sponsorizzati dalla Vought che non solo avrà molti momenti assurdi, ma anche alcuni emotivamente intensi. Kripke e i suoi scrittori non sono estranei a spingersi oltre i limiti, e lo spettacolo si è divertito con la dissolutezza sessuale in passato: Popclaw ha fatto scoppiare la testa del suo padrone di casa sedendosi sulla sua faccia nella prima stagione, la seconda ha regalato agli spettatori una scena di sesso con Abisso a cui sono state "violate" le branchie, poi c'era il Super Love Sausage col pene prensile - solo per citarne alcuni.

I primi tre episodi della terza stagione di The Boys sono disponibili su Amazon Prime Video.

