Data di pubblicazione: 5 ore fa

Tutte le immagini provocatorie tipiche di The Boys - dalla bomba anale agli omicidi causati da un cunnilingus - impallidiranno tutte in confronto alla trama dell'Herogasm della terza stagione. "Se dovessi chiedere ai dirigenti di Amazon probabilmente lo negherebbero, ma sento come se fosse, in un certo senso, una ricompensa per due stagioni di uno spettacolo di successo", ha affermato Eric Kripke.

Originariamente pubblicato come spin-off della serie a fumetti, Herogasm è una serie limitata di sei numeri di Garth Ennis, John McCrea e Keith Burns. Il fumetto ruota attorno ai Boys mentre si infiltrano all'Herogasm (in italiano conosciuto col nome di Eroegasmo), una festa annuale per i supereroi sponsorizzati dalla Vought per consentire loro un'orgia di una settimana su un'isola segreta. Allo stesso tempo, al resto del mondo è stato raccontato che tutti gli eroi si siano uniti per prevenire un'invasione aliena.

Sebbene l'Eroegasmo rimarrà relativamente invariato rispetto ai fumetti, il produttore esecutivo conferma che almeno una parte non si è adattata per The Boys: l'incontro sessuale tra Soldatino e Patriota. "Adoro quella scena ed è esilarante, ma per una dozzina di motivi - che verranno tutti rivelati quando vedrete la stagione - alla fine semplicemente non è stata raccontata", ha spiegato Kripke.

La versione a fumetti di Soldatino è una parodia di Capitan America, che più di ogni altra cosa vuole essere accettato nei Sette. Questa ingenuità porta Patriota e gli altri a prendere in giro l'eroe patriottico e a umiliarlo. Nel frattempo, l'iterazione della serie di Prime Video funzionerà in modo diverso, secondo l'interprete di Soldatino Jensen Ackles. Il rapporto tra l'eroe della Seconda Guerra Mondiale e Patriota è descritto come "controverso", poiché entrambi si considerano simboli dell'America. Ackles ha rivelato come la sua educazione ha aiutato con la sua interpretazione di Soldatino e la sua mascolinità tossica. Soldier Boy è l'incarnazione della mascolinità tossica e, come dice Ackles, è molto più simile a "tuo zio ubriaco e inappropriato" che a Capitan America.

Nonostante abbia rimosso la famigerata scena, Kripke ha promesso che la trama spezzerà il cuore dei fan:

"Una cosa che siamo riusciti è ottenere diverse scene veramente emotive e strazianti in quell'orgia. Se c'è qualcosa che The Boys fa bene, è spezzarvi il cuore nel bel mezzo di un'orgia!".

I primi tre episodi della nuova stagione di The Boys saranno rilasciati il 3 giugno su Amazon Prime Video. L'episodio sull'Eroegasmo sarà rilasciato il 24 giugno.

Fonte: CBR