Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

È stato a lungo pubblicizzato che la prossima stagione di The Boys, in arrivo su Amazon Prime Video, darà in qualche modo vita alla sconvolgente trama dell'Herogasm.

Per coloro che non hanno letto il fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, Herogasm era inizialmente una miniserie spin-off parodia dei grandi crossover dei fumetti, come può essere Civil War della Marvel o la Justice League della DC, ma in cui gli eroi si impegnano in un fine settimana di folle dissolutezza e condotta lurida. Lo show finora è stato abbastanza in grado di adattare questo tipo di materiale per la serie, ma sembra che stiano tentando di alzare l'asticella ancora un po'. Il nuovo arrivato nel cast Jensen Ackles ha recentemente raccontato una storia sulle riprese di questo episodio, rivelando che ha avuto un forte impatto sulla troupe.

Here's Jensen with a reminder that Herogasm is gonna come hard and fast. Exactly three months before your eyeballs are never the same. pic.twitter.com/i7zV2muz0Q — THE BOYS (@TheBoysTV) March 24, 2022

"Penso che tutti sappiano che in qualche modo sono riusciti ad affrontare l'Herogasm in questa stagione. Come hanno fatto non lo dirò, ma...porca tr**a. Vi racconto solo una piccola storia. Ero sul set, non per dire che ero in quella scena in particolare o altro, ma stavo lavorando quel giorno e mi sono avvicinato al nostro operatore di ripresa che stava mangiando un panino fuori dal set, aveva la mascherina abbassata. Aveva questo sguardo davvero turbato sul suo viso, e quindi gli ho detto: 'Hey amico, cosa sta succedendo? Come va là dentro?', e mi ha risposto: 'Amico, oggi ho visto delle cose assurde!'. Quindi sì, una figata".

Amazon Prime Video ha già confermato il calendario delle uscite per la terza stagione di The Boys. I primi tre episodi debutteranno venerdì 3 giugno, con nuovi episodi in arrivo settimanalmente. Quindi il sesto episodio intitolato Herogasm - l'unico titolo finora noto - verrà rilasciato il 24 giugno.

Nel cast torneranno Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles.

Fonte: Comic Book