Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO e HBO Max, ha affermato che sono attualmente in trattative con il team dello spettacolo per capire esattamente quando lanciare la serie spin-off di Game of Thrones, e ammette che la rete è stata cauta nel rivelare una data di uscita ufficiale - ancora non annunciata - a causa dell'impatto della pandemia sulla produzione.

House of the Dragon ha ora terminato la produzione, e i fan dovrebbero aspettarsi presto un aggiornamento.

"Uno dei motivi per cui stiamo cercando di essere cauti è che quando stai girando uno spettacolo così grande durante una pandemia - specialmente con un sacco di membri della troupe e del cast - non sai mai se qualcuno è costretto a lasciare le riprese o se siamo costretti a fermare i lavori, quindi non volevamo dichiarare una data e poi ritrovarci con la produzione ferma. Ora che abbiamo finito, penso che parleremo con i ragazzi e capiremo cosa vogliamo fare in termini di annuncio di una data. Ma stavo solo cercando di assicurarmi che non dessimo un appuntamento che non potevamo rispettare a causa di qualcosa che era fuori dal nostro controllo", ha affermato Bloys.

Bloys ha inoltre parlato degli altri potenziali spin-off. A marzo la rete stava sviluppando alcune idee per nuovi progetti ambientati nel mondo fantastico di George R.R. Martin, tra cui 9 Voyages (alias Sea Snake), Flea Bottom (successivamente cancellata) e 10.000 Ships. Bruno Heller è stato coinvolto nel progetto Sea Snake, mentre Amanda Segel è stata scelta per scrivere 10.000 Ships.

Steve Conrad è stato invece incaricato di scrivere una serie prequel di Tales of Dunk & Egg.

Bloys ha affermato che "non c'era nulla di cui parlare", ma ha ammesso che alcuni di questi progetti "stanno procedendo".

“È proprio come qualsiasi processo di sviluppo. Alcuni procedono, alcuni li vedremo, ma non faremo tutto. Non ho alcun mandato per fare una determinata quantità di spin-off, o prequel, o qualcosa del genere. Ne stiamo parlando basandoci su ciò di cui siamo entusiasti in modo creativo. Non posso nemmeno dirti con certezza se potremmo vedere qualcosa quest'anno, perché davvero non lo so, dipende da come va avanti lo sviluppo", ha aggiunto.

In arrivo ci sono anche alcuni progetti animati:

“Di nuovo, penso che molti di questi siano stati annunciati come sviluppo speculativo... sviluppo molto embrionale. Non so nemmeno dirti la verità, non so neanche se c'è uno scrittore già legato al progetto. La cosa bella è che, dato che controlliamo la proprietà, possiamo provare cose diverse e vedere cosa è emozionante senza doversi impegnare...quindi lasceremo che la creatività ci guidi".

Fonte: Deadline