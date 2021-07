Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo l'annuncio di tre nuove serie animate legate al mondo creato da George R.R. Martin, un recente rapporto vede cancellato lo spin-off Flea Bottom, che avrebbe ruotato attorno al distretto più povero di Approdo del Re. Non sono stati forniti dettagli sul motivo per cui Flea Bottom sia stato cancellato, anche se è probabile che HBO stia lanciando una miriade di progetti per poi decidere tra le varie possibilità.

Flea Bottom viene descritto come "simile a un labirinto di strade strette, edifici fatiscenti e vicoli bui. La sopravvivenza nelle strade di Flea Bottom è dura. Il distretto è pieno di concerie (che fanno puzzare l'aria a causa dell'uso di urina, sterco e cervello animale per preparare la pelle), bordelli a buon mercato, locande di basso livello, birrerie e negozi di pentole che servono magri stufati. Molti dei suoi abitanti sopravvivono principalmente con un misero stufato a cottura lenta contenente carne di origini discutibili".

In merito ai progetti attualmente in discussione, il capo della HBO Casey Bloys ha dichiarato:

"Preferirei non dire un numero a caso. Cerco sempre di parlare con il team di quali sono le storie che stiamo raccontando, quali sono i personaggi che vale la pena evidenziare. Il numero di spettacoli che voglio è il numero di spettacoli realmente buoni. Se lo spettacolo è buono, è quello che faremo".

Fonte: Comic Book