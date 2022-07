Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il mese scorso è stato confermato lo sviluppo del sequel de Il Trono di Spade incentrato su Jon Snow (Kit Harington).

Nel frattempo sono stati forniti alcuni aggiornamenti sulla nuova serie TV, insieme ad alcune interviste agli attori che hanno fatto parte del cast della serie madre, che hanno condiviso le proprie sensazioni.

Recentemente è intervenuto anche John Bradley, che ha interpretato Samwell Tarly, dichiarando di non escludere un potenziale ritorno:

"Ho la tendenza a pensare a Game of Thrones. Voglio dire, abbiamo interpretato questi personaggi così a lungo, è normale pensarci. Non appena abbiamo finito le riprese, però, ci siamo sentiti - in un certo senso - liberi. Perché è una storia molto pesante da portare avanti e ci sono tante emozioni che porti con te. Ma in futuro, chi lo sa? Non ho parlato con nessuno dello show su Jon Snow, ma se qualcuno vuole inviarmi uno script sarei interessato a leggerlo".

Il progetto, commentato anche da Maisie Williams (Arya Stark), è stato ideato da Kit Harington, ottenendo la possibilità di avere a disposizione un team per svilupparlo. Attualmente non sono stati svelati dettagli riguardanti la potenziale trama o i personaggi coinvolti.

Fonte: Digital Spy