Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 37 minuti fa

Questa settimana è stato confermato che HBO sta sviluppando una serie spin-off de Il Trono di Spade che si concentrerà sul personaggio di Jon Snow (Kit Harington) dopo gli eventi della serie madre. La rete ha esitato nel confermare che lo spettacolo era davvero in lavorazione, finché George R.R. Martin e Emilia Clarke non ne hanno parlato - rivelando che il sequel era stata un'idea del collega Harington.

Di recente un'altra co-protagonista ha commentato lo sviluppo del nuovo progetto: Maisie Williams, la quale ha espresso la sua eccitazione per lo spin-off su Jon Snow:

"Tutto ciò che circonda la storia di Game of Thrones è molto eccitante. È uno spettacolo ricco, e c'è ancora così tanta storia da raccontare. Penso che sia davvero eccitante, e che Kit sia un attore fenomenale. Il suo ruolo di Jon Snow è stato come un reset culturale. Penso che tutto ciò che tocchi diventi magico, non vedo l'ora di scoprire come sarà".

Mentre rimaniamo in attesa di nuovi aggiornamenti su Snow, il 22 agosto su NOW arriverà House of the Dragon, il primo spin-off de Il Trono di Spade.

Fonte: Comic Book