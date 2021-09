Batwoman 3: Svelata la Sinossi della premiere della nuova Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo la recente pubblicazione del primo trailer ufficiale, una nuova anticipazione svela ai fan dell’eroina di Gotham inediti dettagli in merito all’atteso debutto della terza stagione: è stata infatti pubblicata online la sinossi della premiere dei prossimi episodi di Batwoman.

Stando a quanto comunicato, mentre la protagonista (Javicia Leslie) continua a tenere al sicuro le strade della città, Batwing (Camrus Johnson) si unisce all'azione, rendendosi però conto di non riuscire ancora padroneggiare il suo costume.

Nel frattempo Sophie (Meagan Tandy) si gode appieno la sua libertà, mentre Ryan fa visita ad Alice (Rachel Skarsten) nella sua cella ad Arkham per parlare della rivelazione avuta e Mary (Nicole Kang) si prepara finalmente a laurearsi in medicina, sentendo però più che mai l'assenza della sua famiglia.

A sconvolgere la situazione sopraggiungerà un ammiratore di Alice, che, imbattendosi in uno dei gadget dei nemici di Batman, condurrà Gotham e tutti i suoi eroi in un vortice di follia, che culminerà in una cerimonia di laurea davvero raccapricciante... e in una nuova scioccante partnership.

La terza stagione, che debutterà in America il prossimo 13 ottobre, vede la presenza l’aggiunta nel cast di Bridget Regan (Agent Carter), Nick Creegan, Robin Givens (Riverdale) e Victoria Cartagena (Manifest), che vestiranno i rispettivi panni di Poison Ivy, Marquis e Jada Jett, e Renee Montoya.

Fonte: Comic Book