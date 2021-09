Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La seconda stagione di Batwoman si è appena conclusa, ma i fan della serie guardano con impazienza al futuro, dal momento che la premiere della terza stagione uscirà tra meno di un mese. Mercoledì pomeriggio, The CW ha rilasciato il teaser trailer della nuova stagione, che dà un assaggio del nuovo status quo dello show – incluso il fatto che Alice (Rachel Skarsten) aiuterà dalla prigione, nello stile di Hannibal Lecter, il Bat Team, impegnato a cercare tutti i gadgets dei nemici di Batman che sono andati perduti in Gotham nel finale della seconda stagione.

Di seguito, il teaser trailer pubblicato:

La star della serie Javicia Leslie, poco dopo il finale della seconda stagione, ha dichiarato:

“È stato epico, moltissimi tra gli epici nemici di Batman, abbiamo tutte le loro armi che sono state rilasciate nel fiume, e le persone le troveranno, e scopriremo gli effetti che queste armi avranno sui normali cittadini di Gotham, e poi diventeranno supercattivi, e sarà davvero divertente. Non vedo l’ora! Non sto nella pelle, perché stiamo per iniziare le riprese della terza stagione, e non vedo l’ora di leggere il copione e vedere cosa accadrà”.

Negli scorsi mesi, è stato rivelato che nella nuova stagione verranno introdotti molti nuovi personaggi, inclusi Jada Jet (Robin Givens), Marquis Jet (Nick Creegan), Renee Montoya (Victoria Cartagena) e Pamela Isley/Poison Ivy (Bridget Regan). Qualcuno ipotizza che Jada potrebbe essere la madre biologica di Ryan Wilder (Javicia Leslie), il cui destino è stato anticipato nel finale della seconda stagione.

Javicia Leslie ha aggiunto:

“Ho sempre avuto la sensazione, quando abbiamo iniziato questa stagione, di non aver mai affrontato l’argomento genitori biologici di Ryan, e che lo avremmo affrontato in un complicato stile alla Gotham. Ora che sappiamo che c’è la possibilità, o forse è la verità, che la madre di Ryan, la sua madre biologica, sia ancora viva, sono entusiasta per la terza stagione, perché questo sarà un mondo completamente nuovo che potremo esplorare”.

L’attrice ha continuato:

“Se dovessi dire come mi sentirei, la prima cosa che vorrei sapere sarebbe: ‘Perché mi hai abbandonata?’ Penso che ci sarà sempre questo pensiero nascosto nella testa di Ryan, ma penso che sapere che c’è un parente stretto ancora vivo che lei potrebbe trovare, credo sarebbe molto importante per lei. Credo che per lei avere una madre, una relazione madre-figlia sarebbe molto importante per Ryan. Quindi, so che questo probabilmente attirerà gran parte della sua attenzione nella prossima stagione, capire se Alice sta mentendo. E se Alice sta dicendo la verità, scoprire dove si trova sua madre”.

La terza stagione di Batwoman uscirà il 13 ottobre su The CW.

