Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La serie TV di Batwoman sta finalmente per tornare dalla pausa autunnale con l’ottavo episodio della terza stagione, intitolato “True Destiny”, atteso per il 12 gennaio, ma sembra che inaspettate apparizioni e attesi debutti siano in programma per la settimana successiva.

La rete televisiva The CW ha infatti rilasciato la sinossi ufficiale della nona puntata, che anticipa l’annunciato esordio nell’Arrowverse dell’originale Poison Ivy, rivelando inoltre la presenza come guest star di David Ramsey (Arrow), che torna nuovamente ad indossare i panni di John Diggle.

Stando al comunicato, l‘episodio vedrà Ryan (Javicia Leslie di God Friended Me), Sophie (Meagan Tandy) e Luke (Camrus Johnson) tentare di rintracciare l’iconica ecoterrorista, quando tutti i segnali rivelano il ritorno di Pamela Isley (Bridget Regan di Jane the Virgin) a Gotham.

Nel frattempo, Mary (Nicole Kang) viene attratta da una forza potente, con Alice (Rachel Skarsten) che inizia a sentirsi improvvisamente molto protettiva nei confronti della sua sorellastra, mentre Jada (Robin Givens di Riverdale), volendo riabilitare Marquis (Nick Creegan), cerca l'aiuto di un vecchio amico.

Il nono appuntamento con la terza stagione di Batwoman è atteso per il prossimo 19 gennaio.

Fonte: Comic Book