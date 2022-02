Batwoman 3x13: Pubblicate le prime Foto del Finale di Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Insieme ai suoi colleghi di Legends of Tomorrow, anche per l’impavida eroina di Gotham è giunto il momento di congedarsi dal suo pubblico: è infatti ormai prossima la messa in onda da parte della rete The CW di We Having Fun Yet?, l’atteso finale della terza stagione di Batwoman.

Stando alla sinossi, l’emozionante episodio segnerà la definitiva resa dei conti fra il Bat-Team e il terribile Marquis Jet (Nick Creegan), ormai divenuto a tutti gli effetti la nuova versione di Joker, ma il violento scontro potrebbe portare a conseguenze inimmaginabili per la città.

“La terza stagione è stata davvero divertente ed epica, perché sono stati toccati temi a cui, quando sono stata scritturata, non pensavo nemmeno, né ritenevo sarebbero stati esplorati” - ha così dichiarato la protagonista Javicia Leslie (The Family Business) - “Quando sono entrata nel cast, Ryan non aveva una famiglia. Quindi ora, ci sono altri contenuti che possono essere analizzati...all'improvviso è entrata nella sua vita una vera famiglia, ma lei non sa di chi fidarsi. È così confusa. Non sa se può fare affidamento su Jada. Marquis le sta rovinando la vita, Mary se n'è andata ed è diventata Poison Ivy, Luke non riesce a far funzionare bene il suo costume. È tutto un disastro! Ma proprio per questo la stagione è stata molto divertente”.

In attesa quindi del prossimo 2 marzo, giorno della trasmissione del finale, vi lasciamo con una carrellata di immagini tratte proprio dall’episodio.

Fonte: Comic Book