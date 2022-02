Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Con soli due episodi ancora da mandare in onda, gli spettatori della rete The CW si stanno preparando a salutare anche per quest’anno gli esilaranti eroi viaggiatori del tempo di Legends of Tomorrow.

Il 2 marzo verrà infatti trasmesso in America Knocked Down, Knocked Up, il settimo season finale dell’amato show dell’Arrowverse.

Dopo averne avuto una prima anticipazione, grazie alla pubblicazione della sinossi ufficiale, i fan possono finalmente avere un’ulteriore anteprima di ciò che dovranno aspettarsi: sono state infatti rilasciate online alcune foto tratte proprio dalla puntata.

Dagli scatti, principalmente incentrati sulla ciurma della Waverider, è possibile evincere che la tensione si taglierà con il coltello e che gli scontri e le problematiche per l’intero gruppo di protagonisti sono tutt’altro che prossime alla conclusione.

Nell’attesa quindi di poter vedere come le Legende riusciranno a trarsi d’impaccio, vi ricordiamo che l’episodio segnerà l’apparizione di Donald Faison (Scrubs), entrato ufficialmente nel cast della serie in un ruolo ancora top secret.

Fonte: Comic Book