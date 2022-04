Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La settima stagione di Legends of Tomorrow si è da poco conclusa, ma nonostante la serie non sia nel lungo elenco di rinnovi che ha recentemente comunicato la rete The CW, sembra proprio che la produzione stia già pensando alle prossime idee e storyline per un potenziale nuovo ciclo di episodi.

Il co-showrunner, Keto Shimizu, è infatti recentemente intervenuto rivelando cosa ci sarà nel futuro di Zari (Tala Ashe), ora che la donna, nello scorso season finale, è rimasta priva dei suoi poteri, avendo deciso di donare a Nate Heywood (Nick Zano) il suo totem in modo che potesse rimanere per sempre a fianco della sua amata.

“Non vogliamo che abbia più superpoteri” - ha così dichiarato Shimizu – “Sembra che Zari sia un tipo diverso di supereroe, con una differente abilità ancora da scoprire, ma a cui ha già iniziato ad attingere. La sua incredibile gentilezza, l’empatia e la volontà di superare gli ostacoli per aiutare qualcuno che ne ha bisogno, è ciò che la rende unica e vogliamo esplorarlo in tutti i modi durante il suo percorso. Non è qualcuno che ha bisogno di far saltare in aria le porte o di scatenare uragani, non le sembrava più giusto, ecco perché si separa volentieri dal totem alla fine di questa stagione”.

In una precedente intervista, lo stesso produttore esecutivo della serie Phil Klemmer, aveva espresso le sue considerazioni in merito al ruolo del personaggio nella prossima annata, dicendo:

”Sento che Zari è destinata a avere un certo peso nei nuovi episodi, perché ha trovato la sua direzione, e non credo che sia dell'umore giusto per ascoltare qualcuno che le dica che ha sbagliato tutto, visto che per la prima volta nella sua vita ha scoperto quello che vuole davvero fare”.

Per valutare questa nuova, potenziale, svolta della viaggiatrice del tempo, non resta che attendere in primis l’annuncio del rinnovo della serie e in seguito la data di debutto.

Fonte: Comic Book