Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Lo scorso marzo è stato trasmesso in America Knocked Down, Knocked Up, tredicesimo episodio della settima stagione di Legends of Tomorrow che, a causa della decisione dei piani alti di cancellare lo show, si è inevitabile identificato come series finale.

Purtroppo, non essendo stata programmata per concludere le vicende dell’equipaggio della Waverider, la puntata ha lasciato in sospeso la trama, con i protagonisti che sono stati arrestati per crimini nei confronti del continuum spazio-temporale e l’apparizione di un nuovo personaggio, Booster Gold, interpretato da Donald Faison (Scrubs).

La triste notizia ha lasciato i fan totalmente sconvolti e desiderosi di sapere quel che il destino avrebbe riservato ai loro beniamini; una soluzione potrebbe sicuramente essere quella di un eventuale cross-over con The Flash, che possa in qualche modo chiudere le storyline lasciate in sospeso.

La serie incentrata sul Velocista Scarlatto è infatti stata rinnovata per una nona stagione, ma purtroppo, stando alle parole dello showrunner Eric Wallace, sembra che un’eventualità di questo tipo non possa al momento essere presa in considerazione:

“Non so nemmeno quanti episodi avrò a disposizione. Salvare le Leggende, per quanto mi piacerebbe farlo, non è semplice da fare, considerando che nella prossima annata potrei dover concludere la mia storia. Voglio essere onesto e non sperare”.

Effettivamente il nuovo capitolo delle avventure dell’eroe più veloce del pianeta, che arriverà nella prima parte del 2023, potrebbe segnare la conclusione dello show ed essere inoltre composto da un numero di puntate inferiore rispetto alla norma.

É plausibile quindi che se queste supposizioni verranno confermate, non ci sarà tempo materiale per dare spazio anche ad altre sottotrame.

Non resta quindi che mantenere vive le speranze e attendere i prossimi aggiornamenti.

Fonte: Comic Book