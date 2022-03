Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il destino di alcuni degli attuali spettacoli di The CW è stato ufficialmente deciso. La rete ha infatti annunciato che rinnoverà per la stagione 2022-2023:

"Mentre ci prepariamo per la stagione 2022-23, queste serie - oltre a quelle che abbiamo rinnovato in precedenza - serviranno come solide basi su cui costruire il prossimo anno e oltre", ha dichiarato Mark Pedowitz, Presidente e CEO di The CW Network. "Questi drammi sono importanti anche per la nostra strategia digitale complessiva, in quanto sono alcuni dei nostri programmi più seguiti in streaming, e non vediamo l'ora di aggiungere altre serie nuove e di ritorno per rafforzare ed espandere la nostra impronta multipiattaforma".

Al momento, il destino di alcuni spettacoli della rete è sconosciuto, poiché non sono stati ancora confermati i rinnovi di Legends of Tomorrow, Streghe, Batwoman, Stargirl, In the Dark, Dynasty, Legacies, Roswell, New Mexico, Naomi, 4400 e All American: Homecoming. La rete ha anche una serie di pilot e altri progetti in fase di sviluppo, tra cui Gotham Knights, la serie prequel di Walker, Walker: Independence e il prequel di Supernatural, The Winchesters. Le decisioni su questi progetti dovrebbero essere prese entro la prossima primavera.

Fonte: Comic Book