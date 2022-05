I Motivi della Cancellazione di Legends of Tomorrow e Batwoman

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nonostante siano state ufficialmente ordinate nuove serie, pochi giorni fa la rete televisiva The CW ha totalmente spiazzato il pubblico con il sorprendente annuncio della cancellazione di un gran numero di show del proprio palinsesto.

A subire il triste destino sono stati fra gli altri anche due tasselli dell’Arrowverse: stiamo parlando di Batwoman e Legends of Tomorrow, che hanno quindi concluso la propria corsa rispettivamente con la terza e settima stagione.

Stando ad alcune voci, pare che le intenzioni del presidente della The CW Mark Pedowitz fossero quelle di concedere a entrambe le serie un’ulteriore stagione, ma le sue richieste non sono state accolte dalla Warner Bros. Discovery, che avrebbe quindi deciso di non rinnovarle per non dover più pagare i contratti di locazione dello spazio in studio, scaduti il 1° maggio.

Le motivazioni sarebbero quindi di carattere economico, ma la scelta lascia comunque l’amaro in bocca, non solo per la mancata conclusione delle storie, ma soprattutto per l’interruzione delle trame con un cliffhanger. Da un lato infatti si era spianata la strada a una nuova e terribile minaccia pronta a creare scompiglio a Gotham, mentre dall’altra l’equipaggio della Waverider era stato arrestato per crimini nei confronti del continuum temporale.

Non resta quindi che sperare in un ritorno sui propri passi da parte dei piani alti, o in un eventuale salvataggio in extremis favorito da un’altra rete o servizio streaming.

Fonte: Comic Book