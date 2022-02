Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

L’epilogo del nuovo capitolo delle avventure della più pazza squadra di viaggiatori del tempo mai apparsa in TV si sta avvicinando a grandi falcate, portando con sé l’attesa resa dei conti con un inedito avversario e una nuova e ancora misteriosa conoscenza.

La rete televisiva The CW ha infatti da poco rilasciato la sinossi ufficiale di “Knocked Down, Knocked Up”, il season finale della settima stagione di Legends of Tomorrow, in arrivo il prossimo mese.

Stando a quanto pubblicato, le Legende, deluse e ferite dalle azioni di Gideon (Amy Pemberton), tenteranno di tornare a fare ciò che amano di più, ma apprenderanno che Gwyn (Matt Ryan) ha infranto il trattato e devono trovarlo.

Nel frattempo, mentre Gideon rimarrà inorridita quando apprenderà di Gary (Adam Tsekhman), Sara (Caity Lotz di Arrow) si troverà a nascondere un importante segreto ad Ava (Jes McCallan), intimorita dalla sua eventuale reazione.

Per quanto riguarda invece la new entry, nonostante non via sia alcuna menzione nel comunicato, pare che la puntata vedrà inoltre l’apparizione di Donald Faison (l’iconico Turk di Scrubs), recentemente unitosi al cast, in un ruolo ancora tutto da svelare.

Per saperne dunque di più, non resta che attendere la trasmissione dell’episodio, prevista in America per il prossimo 2 marzo.

Fonte: Comic Book